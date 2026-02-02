Μπετανκόρ: «Το καλοκαίρι θα γυρίσω στον Ολυμπιακό, είμαι χαρούμενος στην Αλμπαθέτε»

Στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος τόνισε πως το καλοκαίρι θα πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα, δηλώνοντας ωστόσο χαρούμενος στην Αλμπαθέτε.

Αφού... ξεμπέρδεψε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την πέταξε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας, η Αλμπαθέτε καλείται αυτή τη φορά να αποκλείσει και τον έτερο γίγαντα της Ισπανίας, Μπαρτσελόνα, για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Και πριν από τη μεταξύ τους κόντρα ποντάρει πολλά στον Χέφτε Μπετανκόρ! Ο Ισπανός επιθετικός άλλωστε - τον οποίο απέκτησε φέτος ως δανεικό από τον Ολυμπιακό - ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής κόντρα στη Ρεάλ, καθώς με δυο γκολ αναδείχθηκε σε δήμιο των Μαδριλένων και οδήγησε την ομάδα του στην δραματική πρόκριση με 3-2.

Ενόψει του αγώνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Μπετανκόρ μίλησε στη «Mundo Deportivo» για τις πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας του, για το πνευματικό επίπεδο που ορίζει έναν αθλητή, ενώ συμπλήρωσε πως νιώθει χαρούμενος στην Ισπανία, αλλά το καλοκαίρι θα πρέπει να γυρίσει στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά μίλησε:

Για το τι χρειάζεται η Αλμπαθέτε για να νικήσει την Μπαρτσελόνα: «Αν παίξουμε ένα τέλειο παιχνίδι και η Μπαρτσελόνα βρεθεί σε κακή μέρα, τότε θα έχουμε πιθανότητες. Ακόμα κι έτσι, η Μπαρτσελόνα έχει τεράστια ποιότητα, ακόμα κι όταν δεν είναι στα καλύτερά της. Όμως, αν είμαστε το ίδιο δεμένοι όπως μέχρι τώρα, θα έχουμε τις ευκαιρίες μας».

Για το αν θα υπέγραφε να πάει ο αγώνας στα πέναλτι κόντρα στους Καταλανούς: «Ναι, φυσικά. Θα υπέγραφα να κερδίσουμε, αλλά αν φτάναμε στα πέναλτι ισόπαλοι, αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι».

Για το αν είχε σκεφτεί να αποσυρθεί από τη δράση: «Ναι, ήταν ένα ενδεχόμενο και μάλιστα πήρα έξι μήνες άδεια για να καθαρίσω το μυαλό μου και να δουλέψω το πνευματικό κομμάτι. Για μένα και την οικογένειά μου, το να είμαι ένα παραγωγικό μέλος της κοινωνίας είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, είδαμε ότι υπήρξε πρόοδος, επέστρεψα στο ποδόσφαιρο και από τότε η πορεία μου συνεχίζεται σταθερά ανοδικά».

Για το πόσο σημαντικός είναι ο πνευματικός τομέας στο ποδόσφαιρο: «Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Μετά έρχονται φυσικά το σωματικό και το τεχνικό, αλλά το πνευματικό καθορίζει αν θα προπονείσαι στο 100% ή στο 10%. Πρέπει να δουλεύεις τη νοοτροπία σου, γιατί τις μέρες που νιώθεις ότι δεν αντέχεις άλλο, αυτή σε βοηθά να συνεχίσεις να παλεύεις».

Για τους στόχους της Αλμπαθέτε: «Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε προς τα πάνω. Δεν μου αρέσει να κοιτάω προς τα κάτω».

Για το αν θα ήθελε να μείνει στην Αλμπαθέτε: «Θα πρέπει να επιστρέψω στην Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου, αλλά είμαι πολύ άνετα και πολύ χαρούμενος στην Αλμπαθέτε».