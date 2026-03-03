Σε μια λαμπρή εκδήλωση που έγινε στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός με τον κόσμο του και τους μύθους του ξεκίνησε την εορταστική εβδομάδα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του!

Σε μια κατάμεστη κινηματογραφική αίθουσα και με δεκάδες φίλους της ομάδας να παρακολουθούν κι από videowall έξω από αυτή, ο Παναιτωλικός γιόρτασε τα 100 του χρόνια. Ή για την ακρίβεια άρχισε να τα γιορτάσει αφού τις επόμενες μέρες και όσο πλησιάζουμε στην γενέθλια ημέρα της 9ης Μαρτίου, οι εκδηλώσεις θα συνεχίζονται. Ήταν όλοι εκεί. Φίλαθλοι, διοικούντες παλιοί και νέοι, νυν και τέως προπονητές, παίκτες και μύθοι της ομάδας. Όλοι γιόρτασαν και όλοι αναφέρθηκαν στο μεγαλείο του συλλόγου.

Την Δευτέρα, στις 9 του μήνα, στα πλαίσια του αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά θα ανοίξει μετά από περίπου 2.5 χρόνια και η πλήρως ανακαινισμένη μικρή εξέδρα, ενώ Παρασκευή και Σάββατο θα προβληθεί το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Παναιτωλικό αιώνα που είναι μια παραγωγή της ΠΑΕ σε επιμέλεια των Κωνσταντίνου Ρίγκου και Αλέξανδρου Βραχωρίτη και αφήγηση του Λεωνίδα Κακούρη!

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΠΕΛΕΒΩΝΗ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

ΤΟ PROMO ΤΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 1955

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΡΑΚΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΕΘΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΛΙΑΓΑ

ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ - ΤΣΙΑΚΑ

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΧΑΒΟΥ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΡΕΛΗ

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΟ ΣΟΛΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ