O Παναιτωλικός στις 9 Μαρτίου γίνεται 100 και στο Αγρίνιο έλαβε χώρα η εκδήλωση των εορτασμών, όπου μεταξύ άλλων τιμήθηκαν μεγάλες δόξες από το «κυανοκίτρινο» παρελθόν.

Παίκτες, προπονητές, παράγοντες από κάθε δεκαετία ήταν εκεί. Για να γιορτάσουν και να τιμήσουν τον αγαπημένο τους Παναιτωλικό. Το καμάρι του Αγρινίου που σε μερικά 24ωρα γίνεται 100. Ένας αιώνας Παναιτωλικός σε μια λαμπρή εκδήλωση όπως αποτυπώθηκε κι από τον φωτογραφικό φακό!