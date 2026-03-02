Την Τρίτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα με τον Παναθηναϊκός. Εισιτήρια θα πάρει και το τριφύλλι κι αναμένεται να έχει στο πλευρό του περισσότερους από χίλους οπαδούς.

Στην ανακοίνωση του Λεβαδειακού αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (08/03, 19:00) ξεκινάει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή

1, 3 30€

1, 3-Παιδικά (από το 2013 έτος γεννήσεως) 10€

2 50€

2-Παιδικά 25€

*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE

(Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Τετάρτη, Σάββατο 10:00-14:00 //

Κυριακή– ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 10:00-18:00)

Η στήριξή σου ανταμείβεται!

Όσοι φίλαθλοι έχουν αγοράσει εισιτήριο σε αγώνα της σεζόν 2025-2026, επωφελούνται σημαντικής προσφοράς για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

Εισιτήριο μόνο 20€ (αντί για 30€ στις θύρες 1 και 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ!».