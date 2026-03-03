Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο του στη Λιβαδειά, ο αριθμός των εισιτηρίων που εξασφάλισε
Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα πάει ο Παναθηναϊκός στον... τελικό τετράδας κόντρα στον Λεβαδειακό την προσεχή Κυριακή (08/03-19:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» συμφώνησαν με τους ανθρώπους των Βοιωτών και εξασφάλισαν τις κλασικές θύρες που δίνουν εκείνοι στους φιλοξενούμενους φιλάθλους, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος «τριφυλλιού» θα έχει ισχυρή παρουσία στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.
Ο αριθμός των εισιτηρίων αυτών που εξασφάλισαν φτάνει τις 2,5 χιλ. κι έτσι θα μπορούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότεροι οπαδοί της ομάδας, ώστε να την στηρίξουν στον κρίσιμο αυτόν αγώνα που θα δώσει για να κλειδώσει την παρουσία της στην τετράδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.