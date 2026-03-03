Ο Παναθηναϊκός θα πάρει κανονικά εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό, που θα κρίνει εν πολλοίς την παρουσία του στην τετράδα.

Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα πάει ο Παναθηναϊκός στον... τελικό τετράδας κόντρα στον Λεβαδειακό την προσεχή Κυριακή (08/03-19:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι ιθύνοντες των «πρασίνων» συμφώνησαν με τους ανθρώπους των Βοιωτών και εξασφάλισαν τις κλασικές θύρες που δίνουν εκείνοι στους φιλοξενούμενους φιλάθλους, κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος «τριφυλλιού» θα έχει ισχυρή παρουσία στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Ο αριθμός των εισιτηρίων αυτών που εξασφάλισαν φτάνει τις 2,5 χιλ. κι έτσι θα μπορούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότεροι οπαδοί της ομάδας, ώστε να την στηρίξουν στον κρίσιμο αυτόν αγώνα που θα δώσει για να κλειδώσει την παρουσία της στην τετράδα.