Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Αμυνα και αποτελεσματικότητα πρωταγωνιστούν στο καλό ''φεγγάρι'' του Παναθηναϊκού»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» by Interwetten για το σημαντικό αποτέλεσμα που πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Άρη και το καλό διάστημα που βρίσκεται η ομάδα.

Ο Νίκος Αθανασίου εμφανίστηκε ικανοποιημένος στους Galacticos by Interwetten από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο κόντρα στον Άρη με τη νίκη που πήραν οι «πράσινοι» με 3-1 φτάνοντας έτσι τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση με 39 βαθμούς, ενώ έχουν κι ένα ματς λιγότερο.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στους παράγοντες που έχουν επιφέρει βελτίωση στην εικόνα της ομάδας στο τελευταίο διάστημα τονίζοντας πως η άμυνα και η αποτελεσματικότητα είναι οι βασικοί λόγοι γι' αυτήν.

Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, στάθηκε στον Βισέντε Ταμπόρδα, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα του από τότε που ξεκίνησε να τον εμπιστεύεται ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και στον Λαφόν, ο οποίος δεν έκανε καλή εμφάνιση.