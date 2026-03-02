Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Αμυνα και αποτελεσματικότητα πρωταγωνιστούν στο καλό ''φεγγάρι'' του Παναθηναϊκού»
Ο Νίκος Αθανασίου εμφανίστηκε ικανοποιημένος στους Galacticos by Interwetten από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο κόντρα στον Άρη με τη νίκη που πήραν οι «πράσινοι» με 3-1 φτάνοντας έτσι τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση με 39 βαθμούς, ενώ έχουν κι ένα ματς λιγότερο.
Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στους παράγοντες που έχουν επιφέρει βελτίωση στην εικόνα της ομάδας στο τελευταίο διάστημα τονίζοντας πως η άμυνα και η αποτελεσματικότητα είναι οι βασικοί λόγοι γι' αυτήν.
Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, στάθηκε στον Βισέντε Ταμπόρδα, παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα του από τότε που ξεκίνησε να τον εμπιστεύεται ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και στον Λαφόν, ο οποίος δεν έκανε καλή εμφάνιση.
