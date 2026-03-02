O Δημήτρης Χατσίδης δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στις ζωές μας, δεν είναι «έκπληξη». είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ και τώρα απλώς ήρθε η δική του στιγμή.

Ο Δημήτρης Χατσίδης ανήκει στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που αναδεικνύονται μέσα από την παραγωγική διαδικασία του ΠΑΟΚ, δείχνοντας πως η επένδυση των τελευταίων ετών στις ακαδημίες συνεχίζει να δίνει λύσεις και επιλογές στο αγωνιστικό πλάνο της πρώτης ομάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αποδείξει διαχρονικά, σε αντίθεση με όσα του καταλογίζει μια μεγάλη μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ, ότι δεν διστάζει να εμπιστευτεί νεαρούς ποδοσφαιριστές όταν βλέπει πως είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.

Στη φετινή σεζόν, το έκανε νωρίς-νωρίς με τον Ανέστη Μύθου και τον Δημήτρη Χατσίδη, δύο παιδιά που βρέθηκαν το καλοκαίρι στην Ολλανδία και έγιναν κομμάτι της πρώτης ομάδας. Με το σπαθί τους. Με τη δουλειά τους.

Το καλοκαίρι, λοιπόν, ο Δημήτρης Χατσίδης ήταν ένας από τους τέσσερις νεαρούς που κλήθηκαν να κάνουν το βήμα παραπάνω, με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό να δείχνει πως μπορεί να σταθεί στο επίπεδο της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν σε μια περίοδο όπου οι επιλογές στα άκρα της επίθεσης περιορίστηκαν λόγω τραυματισμών, καταγράφοντας ουσιαστική παρουσία και συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

«Έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνεται να κάνει όλα τα παιχνίδια τέλεια. Όπως και ο Μύθου και τα υπόλοιπα παιδιά, δουλεύει πολύ και του βγάζω το καπέλο για τον χαρακτήρα του», ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ένα ακόμη «προϊόν» των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, αποτυπώνοντας την εικόνα που υπάρχει εντός των αποδυτηρίων για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ένα γκολ κάθε 92 λεπτά

Το εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής χρονιάς για τον Χατσίδη είναι η πολυεπίπεδη παρουσία του. Ο 19χρονος έχει αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις: στη Super League, στο Κύπελλο Ελλάδας, στο Europa League, στη Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β, αλλά και στη Youth League με την Κ19, αποκτώντας εμπειρίες σε διαφορετικούς ρυθμούς και απαιτήσεις.

Στο πρωτάθλημα, μάλιστα, οι αριθμοί του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί. Ο Χατσίδης καταγράφει συμμετοχή σε γκολ κάθε 92 λεπτά, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και δύο ασίστ μέσα στο 2026. Η αρχή έγινε με τις δύο ασίστ απέναντι στον ΟΦΗ στις 18 Ιανουαρίου, ενώ ακολούθησαν τα διαδοχικά τέρματα απέναντι σε ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης, συμπληρώνοντας τέσσερις καθοριστικές ενέργειες σε 370 αγωνιστικά λεπτά στη Super League.

Το παιδί που μεγάλωσε στην Τούμπα

Αριστεροπόδαρος, με δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στα άκρα όσο και στην κορυφή της επίθεσης, ο Χατσίδης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, στις οποίες εντάχθηκε σε ηλικία περίπου έξι ετών. Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006 στην Κοζάνη, έκανε για χρόνια το ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη για προπονήσεις και αγώνες, μέχρι που η οικογένειά του εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πόλη ώστε να στηρίξει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Μετρά πλέον 13 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, συμμετέχοντας σε διεθνή τουρνουά και ζώντας από μικρός την καθημερινότητα της πρώτης ομάδας, ακόμη και ως ball boy στην Τούμπα.

Το 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε 11 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2. Από το φινάλε της προηγούμενης χρονιάς ο Ραζβάν Λουτσέσκου άρχισε να τον εντάσσει σταδιακά στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, συμπεριλαμβάνοντας τον και στην καλοκαιρινή προετοιμασία, με τη φετινή σεζόν να αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο βήμα καθιέρωσης.