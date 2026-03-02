Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραχώρησε δηλώσεις για τη νίκη κόντρα στον Αστέρα AKTOR και πρόσφερε ένα αστείο στιγμιότυπο με το πούλμαν που ετοιμαζόταν να φύγει.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Αστέρα AKTOR με 2-0 και συνέχισε τη μάχη για την κορυφή της Stoiximan Superleague με τους ποδοσφαιριστές να φορούν τη νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραχώρησε δηλώσεις για το παιχνίδι και την επιστροφή των Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς, χαρίζοντας ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο όταν ο πούλμαν της ομάδας ετοιμαζόταν να αναχωρήσει χωρίς εκείνον μέσα.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι και την επιστροφή των Κωνσταντέλια - Ιβανούσετς: «Πήραμε τους τρεις βαθμούς σήμερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμη. Θα μας βοηθήσουν οι ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν».

Για την επετειακή φανέλα και για το αν προλαβαίνει να ξεκουραστεί ενόψει Κηφισιάς: «Είναι πολύ ωραία η φανέλα. Όσον αφορά την ξεκούραση, δεν γίνεται να ξεκουραστείς σε 3-4 μέρες, ωστόσο είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».