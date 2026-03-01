O κουρασμένος ΠΑΟΚ αυτή την φορά δεν την... πάτησε! Ο Χατσίδης σκόραρε στην αρχή, ο Ζίφκοβιτς στο φινάλε και ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. Στο -3 από την κορυφή οι Θεσσαλονικείς με ματς λιγότερο.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στην Τούμπα τον Αστέρα Aktor για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστη Μύθου να μπαίνουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και να είναι στον πάγκο, ενώ είχε ξανά διαθέσιμο τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειψε από τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα εναντίον της Θέλτα.

Πάντως οι απουσίες ήταν και πάλι πολλές για τον «Δικέφαλο», καθώς απουσίαζαν από το αποψινό παιχνίδι ο τιμωρημένος Κεντζιόρα και οι τραυματίες Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Λόβρεν, Παβλένκα.

Ο Μπιάνκο διατηρήθηκε σε ρόλο επιτελικού μέσου, έχοντας πίσω το δίδυμο Καμαρά – Ζαφείρης, ο Βολιάκο μαζί με τον Μιχαηλίδη ήταν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Αστέρας Aktor ξεκίνησε το ματς με τον Χατζηεμμανουήλ κάτω από τα δοκάρια, τους Σιλά-Δεληγιαννίδη στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ιβάνοφ-Τριανταφυλλόπουλο να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Στα χαφ βρέθηκαν ο Τζανδάρης με τον Γιαμπλόνσκι, ενώ πίσω από τον φορ Μακέντα, κινήθηκαν οι Καλτσάς, Μίτροβιτς και Μπαρτόλο.

Με άρωμα… ’70s και ουσία στο χορτάρι ο ΠΑΟΚ

Η βραδιά στην Τούμπα είχε από την αρχή έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η επετειακή φανέλα των 100 χρόνων, εμπνευσμένη από τη χρυσή δεκαετία του ’70, έδωσε διαφορετικό τόνο πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με καθαρή στόχευση. Πίεση ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία και παιχνίδι από τα άκρα, με τη δεξιά πλευρά να αποτελεί από νωρίς βασικό σημείο αναφοράς. Το γκολ ήρθε γρήγορα, σχεδόν φυσιολογικά, ως αποτέλεσμα της έντασης στο ξεκίνημα.

Στο 7ο λεπτό ο Δημήτρης Χατσίδης βρέθηκε εκεί που πρέπει να βρίσκεται ένας επιθετικός. Η φάση ξεκίνησε από την εξαιρετική κάθετη σκέψη του Γερεμέγεφ, συνεχίστηκε με την προσπάθεια του Μπιάνκο και κατέληξε στα πόδια του νεαρού φορ, που δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ (1-0).

Η ομάδα του Λουτσέσκου δεν σταμάτησε εκεί. Ο Χατσίδης άγγιξε δεύτερο γκολ λίγο αργότερα, ενώ Ζαφείρης και Ζίβκοβιτς συνέχισαν να δημιουργούν καταστάσεις πίεσης. Από τη δεξιά πλευρά, το δίδυμο Κένι – Ζίβκοβιτς δημιούργησε μόνιμο πρόβλημα στον Αστέρα, με τους φιλοξενούμενους να αδυνατούν να ισορροπήσουν αμυντικά.

Η αδυναμία του Αστέρα να απειλήσει ήταν εμφανής. Για 45 λεπτά ο ΠΑΟΚ κράτησε τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή του, ελέγχοντας ρυθμό και χώρους, με μοναδική πραγματική ανησυχία μια αμυντική επέμβαση του Βολιάκο πριν ο Μακέντα γίνει επικίνδυνος.

Το ματς ζητούσε «τελείωμα»

Η εικόνα άλλαξε ελαφρά μετά την ανάπαυλα. Ο Ράσταβατς προσπάθησε να δώσει ένταση με αλλαγές και περισσότερη παρουσία στο κέντρο, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε σε μια φάση διαχείρισης που για αρκετά λεπτά τον απομάκρυνε από την περιοχή του αντιπάλου.

Παρόλα αυτά, οι μεγάλες στιγμές παρέμειναν «ασπρόμαυρες». Η εξαιρετική μεταβίβαση του Μιχαηλίδη έφερε νέα ευκαιρία για τον Χατσίδη, ενώ ο Μπιάνκο πλησίασε επίσης το δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να έρθει η τελική εκτέλεση που θα καθάριζε το παιχνίδι.

Όσο το σκορ έμενε εύθραυστο, κάθε λάθος μπορούσε να δημιουργήσει ανησυχία, όπως στη φάση του 68’, όταν ο Τσιφτσής χρειάστηκε να επέμβει έγκαιρα μετά από αμυντική αδράνεια.

Το κλείδωσε με τον αρχηγό του

Ο Λουτσέσκου έριξε στο γήπεδο Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς αναζητώντας φρεσκάδα και καθαρή τελική απόφαση. Ο πρώτος άγγιξε αμέσως το γκολ, όμως ο Χατζηεμμανουηλίδης κράτησε τον Αστέρα μέσα στο παιχνίδι, ενώ λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι κατέγραψαν την πρώτη τους τελική, περισσότερο ως ένδειξη παρουσίας παρά πραγματικής απειλής.

Στο 82ο λεπτό ο «Ντέλιας» άγγιξε το γκολ με νέα ωραία προσπάθεια, αλλά το σουτ που έκανε βρήκε σε ετοιμότητα τον Χατζηεμμανουήλ που έδιωξε σε κόρνερ. Μέσα σε όλα ο ΠΑΟΚ έχασε τον Κένι τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα.

Ένα λεπτό πριν από τη λήξη ο «Δικέφαλος» βρήκε το δεύτερο γκολ με το οποίο «κλείδωσε» τη νίκη και το τρίποντο. Από την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, την οδήγησε σωστά, ο Ανέστης Μύθου σέρβιρε στο πιάτο και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0.

MVP: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιβεβαίωσε το πόσο πολύ επηρεάζει θετικά και ομορφαίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Δημήτρης Χατσίδης για ένα ακόμη ματς βρήκε δίχτυα και έδωσε πολύτιμες λύσεις. Σταθερά θετικός σε υψηλά στάνταρ απόδοσης ο Γιάννης Μιχαηλίδης,

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Σιλά ταλαιπωρήθηκε από το δίδυμο Κένι-Ζίβκοβιτς, τους οποίους δεν σταμάτησε με επιτυχία σχεδόν ούτε μία φορά,

Η ΓΚΑΦΑ: Πήγε να γίνει στο β’ μέρος από τον Βολιάκο, ευτυχώς τον έσωσε ο Τσιφτσής.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: O Παπαπέτρου (Αθηνών) δεν είχε την παραμικρή δύσκολη φάση και έκανε μια καλή διαιτησία.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ δεν εντυπωσίασε, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια έλεγξε το παιχνίδι, επέβαλε τον ρυθμό του και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να πιστέψει πραγματικά ότι μπορεί να τον απειλήσει Σε μια περίοδο γεμάτη κόπωση και συνεχόμενα ματς, ίσως αυτό να ήταν το πιο ουσιαστικό ζητούμενο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (87’ Σάντσες), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά (77’ Οζντόεφ), Μπιάνκο (73’ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73’ Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87’ Μύθου)

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Δελιγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Ιβάνοφ, Σιλά (46’ Πομόνης), Καλτσάς (72’ Εμμανουηλίδης), Τζανδάρης (46’ Αλάγκμπε), Τριανταφυλλόπουλος, Μίτροβιτς, Μπαρτόλο (84’ Μεντιέτα), Μακέντα (63’ Τζιοακίνι)