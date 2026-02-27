Ο Δημήτρης Χατσίδης μίλησε στο Gazzetta μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη και έστειλε μήνυμα άμεσης αντίδρασης. ΑΠΟΣΤΟΛΓΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Με μια ακόμη γεμάτη ευρωπαϊκή εμπειρία ολοκληρώθηκε η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος βρέθηκε βασικός σε ένα απαιτητικό νοκ άουτ παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα, στο «Balaidos».

Ο 20χρονος επιθετικός, που μέχρι το περασμένο καλοκαίρι αγωνιζόταν στην Κ19 του ΠΑΟΚ και μέσα σε λίγους μήνες βρέθηκε να παίζει σε ευρωπαϊκές βραδιές υψηλού επιπέδου, δεν έδειξε να επηρεάζεται από το «μέγεθος» της αναμέτρησης, απέναντι σε μια ομάδα της La Liga με ποιότητα και εμπειρία.

Μιλώντας στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε αρχικά στην προσπάθεια της ομάδας και στον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Δώσαμε το 100% των δυνάμεών μας, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Η πρόκριση δεν ήρθε, αλλά συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, η φετινή χρονιά αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, κάτι που — όπως παραδέχεται — του αφήνει έντονα συναισθήματα.

«Η εμπειρία για μένα, στον πρώτο μου ουσιαστικά χρόνο στην πρώτη ομάδα, είναι φανταστική. Νιώθω υπέροχα. Η πορεία της ομάδας στην Ευρώπη ήταν πολύ καλή, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά μας επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και οι πολλές απουσίες».

Ο νεαρός επιθετικός γύρισε τον χρόνο πίσω, στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, τον περασμένο Αύγουστο στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, μια στιγμή που — όπως είπε — δύσκολα θα ξεχάσει.

«Είναι κάτι που μένει. Έκλεψα την μπάλα, την οδήγησα σωστά και ήρθε η γκολάρα από τον Μαντί Καμαρά. Βασικά, μένει όλη η ευρωπαϊκή πορεία με τον ΠΑΟΚ στο Europa League».

Ο Δημήτρης Χατσίδης μίλησε και για τα συναισθήματά του πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Θέλτα, όπου κλήθηκε να ξεκινήσει βασικός σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης.

«Μπαίνοντας στο γήπεδο ένιωθα φοβερά ωραία. Θα ήμουν ακόμη πιο χαρούμενος αν φεύγαμε με την πρόκριση. Ήθελα να παίξω όσο καλύτερα μπορούσα και να βοηθήσω την ομάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα λόγια του Ράζβαν Λουτσέσκου στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

«Μας είπε πόσο περήφανος είναι για την ομάδα. Το ίδιο νιώθουμε κι εμείς για την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί στην Ευρώπη».

Όσο για την επόμενη ημέρα, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ξεκαθάρισε πως το βλέμμα έχει ήδη στραφεί στις εγχώριες υποχρεώσεις.

«Στο μυαλό μας υπάρχει μόνο το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο που ήταν πριν προκύψουν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί».