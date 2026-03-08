Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της Superleague με Live περιγραφή και σχολιασμό στο Gazzetta από τις 20:00

Ολες οι λεπτομέρειες για τη Live κάλυψη από το Gazzetta του ντέρμπι, Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 20:00, μία ώρα πριν από την έναρξή του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ώρα για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Stoiximan Superleague, έφτασε! Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του φετινού συναρπαστικού πρωταθλήματος και το Gazzetta ασφαλώς θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια από το Πειραία στο live που «ανοίγει» στις 20:00, μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα!

Ο Δημήτρης Τομαράς θα κάνει την περιγραφή της αναμέτρησης και οι bloggers του Gazzetta θα είναι... άπαντες παρόντες! Κώστας Νικολακόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος και Στάυρος Σουντουλίδης θα σχολιάζουν live τη ροή, τις στιγμές και τις εικόνες του αγώνα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι (όπως σε όλες τις live καλύψεις αγώνα από το Gazzetta), αυτή τη δυνατότητα την έχετε και εσείς!

Στην πλατφόρμα του Gazzetta έχετε άμεση πληροφόρηση για όλα τα απολύτως χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τα σημαντικότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γήπεδο και την εξέδρα του φαληρικού σταδίου, όπως και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Απόψε, στις 20:00 λοιπόν συντονιζόμαστε στο live του Gazzetta για.. τουλάχιστον τρεις ώρες για ένα ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος φαίνεται ότι ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά και τον Κλέιτον και ο ΠΑΟΚ τους Ντεσπότοφ και Λόβρεν που είναι και πάλι διαθέσιμοι.

Φυσικά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης παραμένουμε στο Gazzetta με.. σούπερ post game ρεπορτάζ και σχόλιο. Πού αλλού; Στο Ξέρεις από μπάλα; παρέα με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε και να ανοίγουν τις γραμμές για να σχολιάσετε και εσείς.