Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του ερχόμενου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και σας θυμίζει τις... γκολάρες που υπέγραψαν κάποια σπουδαία ραντεβού τους.

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή και τρεις στροφές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής της διάρκειας της Stoiximan Superleague. Με αυτό το φόντο θα κοντραριστούν στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος, συλλέγοντας όλα τα φώτα πάνω τους.

Ένα ντέρμπι που έχει προσφέρει ουκ ολίγες φορές ποδοσφαιρικό θέαμα με γκολ, στιγμές αλλά και εμπνεύσεις που έχουν μείνει ριζωμένες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ειδικά στον 21ο αιώνα, απίθανα τέρματα έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε σπουδαία ραντεβού των δύο συλλόγων.

Από την λατινική... αλητεία στο 5-1 του Ολυμπιακού μέχρι την γκολάρα του Περέιρα ή την έμπνευση του Κωνσταντέλια για να αποδράσει με το «διπλό» ο Δικέφαλος.

Το Gazzetta θυμήθηκε κάποια από τα καλύτερα τέρματα που έχουν επιτευχθεί σε ματς των δύο ομάδων και σας τα δίνει στο... πιάτο

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 5-1

Είναι από τα γκολ που έχουν μείνει ανεξίτηλα στο βιβλίο της ιστορίας για τοι ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει ήδη στο σκορ σε επίπεδα θριάμβου καθώς ο φωτεινός πίνακας στο ολοκαίνουργιο «Γ. Καραϊσκάκης» δείχνει 4-1. Ωστόσο το... επιδόρπιο της βραδιάς ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ο Ριβάλντο έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και επιλέγει να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός απίθανου γκολ. Με τριπλέτα εκείνον, τον Τζιοβάνι και τον Καστίγιο, η μπάλα... εξαφανίζεται από το χορτάρι και εμφανίζεται στα δίχτυα του ΠΑΟΚ έπειτα από μία απίστευτη συνεργασία και γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2

Έναν χρόνο μετά την επιβλητική 5άρα, ο ΠΑΟΚ πήρε την εκδίκηση του καθώς επικράτησε με 2-1 των Πειραιωτών παρότι έμεινε πίσω στο σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Θύτης ήταν ο Γιάγια Τουρέ που είχε εντυπωσιάσει από νωρίς με τα κατορθώματά του.

Ο υψηλόσωμος χαφ ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και με εντυπωσιακό τρόπο νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε, ανοίγοντας το σκορ στο παιχνίδι και προσθέτοντάς το στα καλύτερα στους αγώνες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-0

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο έχει πετύχει ένα από τα πιο όμορφα γκολ στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδος και το έκανε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Παρότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε εν τέλει να προκριθεί, το τέρμα του Πορτογάλου ήταν εντυπωσιακό καθώς είδε έξυπνα ότι ο Νικολοπολίδης ήταν εκτός θέσης και με μία υπέροχη λόμπα, χαρίζοντας τη νίκη με 1-0.

Ο πρωτότοκος γιος του είχε παραδεχθεί στο Gazzetta ότι: «Όταν έφτασε στην Ελλάδα, έχασε ένα πέναλτι κόντρα στον Νικοπολίδη του Ολυμπιακού και μετά ήταν ένα παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην ίδια ομάδα, σκόραρε ένα απίστευτο γκολ απέναντι στον ίδιο τερματοφύλακα. Μόλις γύρισε σπίτι, όλοι αρχίσαμε να γελάμε και του λέγαμε "έπρεπε να χάσεις ένα πέναλτι για να πετύχεις ένα τέτοιο γκολ;". Άρχισε να γελάει και μας είπε: "Αν βάλετε το ίδιο γκολ, τότε να έρθετε να μου μιλήσετε" (γέλια). Κανείς δεν το κατάφερε (γέλια). Το προσπαθούσαμε συνέχεια και δεν το πετύχαμε ποτέ».

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 4-0

Ακόμα ένα παιχνίδι όπου το σκορ πήρε θριαμβευτικές διαστάσεις. Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και κατάφερε να επικρατήσει με 4-0 προσφέροντας θέαμα και γκολ στους οπαδούς του. Ωστόσο το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η υπογραφή του τελικού σκορ από τον Τζόελ Κάμπελ.

Ο Κοσταρικανός εξτρέμ έκανε μία τρομερή ατομική ενέργεια στο 80ο λεπτό, πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλο αμυντικό του ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύτηκε τη κακή έξοδο του Χακόμπο και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-2

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα τη σεζόν 2011/12 για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πέρασε σαν... σίφουνας από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το πρώτο 20λεπτο, το σκορ ήταν στο 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του ματς.

Ο Αμπντούν είχε ανοίξει τον... χορό αλλά ο Μιραλάς υπέγραψε τη νίκη με ένα εντυπωσιακό τέρμα. Στο 18ο λεπτό, ο Βέλγος εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά και κοντά στο κέντρο, έκανε ένα υπέροχο σπριντ προς την αντίπαλη περιοχή και με ένα ιδανικό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-2.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2 (Φουστέρ)

Η βραδιά των... γκολ. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και παρότι προηγήθηκε με τον Κλάους Αθανασιάδη, βρήκε τον δρόμο για την ισοφάριση λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, ο Τσόρι εκτέλεσε το κόρνερ και προτίμησε να βρει τον Φουστέρ που ήταν στα όρια της περιοχής, ο οποίος με τη σειρά του έπιασε ένα μονοκόμματο βολέ και τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα για το 1-1.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-2 (Περέιρα)

Αν και ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με την γκολάρα του Φουστέρ, φαίνεται πως δεν αξιοποίησε σε καμία περίπτωση το προβάδισμα του. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με επίσης ένα απίθανο τέρμα.

Συγκεκριμένα στο 48ο λεπτό, ο Φακούντο Περέιρα πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας, είδε τον Ρομπέρτο εκτός εστίας και με μία οβίδα μακριά από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού για το τελικό 1-2.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-4

Από τις τελευταίες επισκέψεις του ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Νοέμβριος του 2023 και ο Δικέφαλος φιλοξενήθηκε από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, φτάνοντας σε μία μεγάλη επικράτηση. Τα επίπεδα του σκορ έφτασαν μέχρι και το 0-4 (!) αλλά οι Πειραιώτες μείωσαν στο τέλος σε 2-4.

Ωστόσο αυτό που κέρδισε τους πάντες ήταν το απίθανο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός «χόρεψε» στο φαληρικό γήπεδο καθώς συνεργάστηκε εντυπωσιακά με τον Τόμας, πέρασε τον Πασχαλάκη με απίθανο τρόπο και αντί να εκτελέσει σε κενή εστία, πάτησε στον Οζντόεφ αδειάζοντας τον τερματοφύλακα και τον Ρέτσο.