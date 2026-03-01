Τσέριν: «Μεγάλη μου τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού»

Ο Άνταμ Τσέριν εκτός από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη στάθηκε και στο ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, λέγοντας πως αυτό αποτελεί τιμή για τον ίδιο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Άρη με 3-1 για την 23η αγωνιστική και έπιασε τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς. Μετά το τέλος του αγώνα ο Άνταμ Τσέριν που φόρεσε και το περιβραχιόνιο των «πράσινων» μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Μετά την πρόκριση στο Europa έπρεπε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τροπο και στο πρωτάθλημα. Αυτή η εβδομάδα ήταν σημαντική. Πολύ σημαντική νίκη σε ένα δύσκολο ματς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και βάλαμε τρία γκολ.

Πιο εύκολο το γρήγορο γκολ. Το πιο σημαντικό ήταν να σκοράρουμε το 2ο γκολ για να ελέγξουμε το ματς. Σκοράραμε από στατικές φάσεις και ήταν σημαντικό και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά».

Για το ότι ήταν αρχηγός: «Είμαι πολλά χρόνια εδώ, είμαι χαρούμενος εδώ. Απόψε ήμουν αρχηγός και είναι μεγάλη τιμή μου να οδηγώ αυτή την ομάδα. Είναι πολύ σημαντική και η νίκη και για αυτό είμαι χαρούμενος».