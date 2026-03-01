Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Άρης 3-1.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε 3-1 τον Άρη, έπιασε τον Λεβαδειακό και πλέον είναι φαβορί για την είσοδο στην τετράδα, ενώ οι Θεσσαλονικείς κινδυνεύουν να μείνουν ακόμα κι εκτός οκτάδας.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και στο 9' έγινε το 1-0. Ο Αντίνο έδωσε στον Τσέριν, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Παντελίδης γύρισε ωραία τη μπάλα και ο Ερνάντεθ σκόραρε από κοντά για το 1-0.

Στο 27' ο Καντεβέρε με τρομερό ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λαφόν. Στο 65' έγινε το 2-0 για το τριφύλλι. Ο Τζούριτσιτς συνδυάστηκε με τον Κυριακόπουλο, ο Σέρβος γύρισε στο πέναλτι και ο Ταμπόρδα με δεξί σουτ πέτυχε το 2-0.

Ο Άρης έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 2-1 στο 72' με δυνατό σουτ του Ράτσιτς. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στον Κοντούρη στην αρχή της φάσης, αλλά ο Μπόγκναρ πήγε στο VAR κι έδειξε ότι μετράει το γκολ.

Στο 80' έγινε το 3-1 με τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος είχε 26'' στο γήπεδο! Εκτέλεση φάουλ από τον Ταμπόρδα, ο Τετέι πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, έγινε κόντρα με τον Αθανασιάδη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1. Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ, αλλά δεν υπήρξε έλεγχος της φάσης.

Στο 85' ο Άρης έφτασε πολύ κοντά να μπει στο παιχνίδι. Ο Λαφόν έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα πάνω στον Αλφαρέλα, ο διαιτητής έδειξε παίζεται, ο Χόνγκλα πλάσαρε προς την κενή εστία, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ιβοριανού. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αλλά ο Ούγγρος ρέφερι δεν κλήθηκε να δει τη φάση στο VAR.

Τα highlights του αγώνα