Εξαιρετική έμπνευση από τον Λεβαδειακό ενόψει του αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό με μπόλικη δόση από το γνωστό ιαπωνικό μάνγκα!

Το Yu-Gi-Oh! είναι ιαπωνική σειρά manga που γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από τον Καζούκι Τακαχάσι. Έβγαινε στο περιοδικό Weekly Shōnen Jump μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 1996 και 8 Μαρτίου 2004. Η ιστορία ακολουθεί τον Γιούγκι Μούτο, ένα νεαρό αγόρι που λύνει το αρχαίο Παζλ της Χιλιετίας.