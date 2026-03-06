Λεβαδειακός: Μυθικό βίντεο για το pregame με Παναθηναϊκό με Yu-Gi-Oh!
Το Yu-Gi-Oh! είναι ιαπωνική σειρά manga που γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από τον Καζούκι Τακαχάσι. Έβγαινε στο περιοδικό Weekly Shōnen Jump μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 1996 και 8 Μαρτίου 2004. Η ιστορία ακολουθεί τον Γιούγκι Μούτο, ένα νεαρό αγόρι που λύνει το αρχαίο Παζλ της Χιλιετίας.
Ο Γιούγκι ξυπνά το alter-ego του, το οποίο λύνει τις αντιδικίες συμμετέχοντας σε παιχνίδια με κάρτες. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Λεβαδειακός ανέβασε ένα βίντεο με δύο αντιπάλους σε... μονομαχία με κάρτες. Ο ένας με το σήμα του Λεβαδειακού και ο άλλος με αυτό του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.