Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπέτις για τους «16» του Europa League την Πέμπτη (12/3, 19:45) στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός είχε το πρώτο ραντεβού με τη Μπέτις για τους «16» του Europa League την Πέμπτη 12/3 και η Πράσινη ΠΑΕ, με επίσημη ανακοίνωση, έδωσε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Οι οι φίλαθλοι του Τριφυλλιού μπορούν ήδη να τα προμηθευτούν από το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3, 14:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (12/3, 19:45) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 6/3 στις 2 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

20, 21, 33, 34 30 €

22, 23, 24, 30, 31, 32 55 €

26, 28 85€

29 205€

P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected].»