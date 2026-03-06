Aθανασίου στους Galacticos by Interwetten: Οι «πασχαλίτσες και πιγκουίνοι» για τα λεγόμενα του Παπαδημητρίου!
Ο Νίκος Αθανασίου κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του τέως τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Γιάννη Παπαδημητρίου και έδωσε μια απίθανη απάντηση!
Τι σχέση έχουν οι πασχαλίτσες και οι πιγκουίνοι με τα λεγόμενα του Γιάννη Παπαδημητρίου; Αν πιστεύετε καμία, καλό θα είναι να δείτε τα όσα ο Νίκος Αθανασίου είπε στην εκπομπή Galacticos by Interwetten!
