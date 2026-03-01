Και τώρα; Τι γίνεται τώρα που έρχεται ο κανονικός ΠΑΟΚ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα βλέποντας και τη βαθμολογία που αλλάζει αρκετά. Όλα τα θετικά στοιχεία του Δικεφάλου που γεμίζει και πάλι…

Τρεις βαθμούς αλλά και χρόνο κέρδισε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα! Σε μία πολύ-πολύ δύσκολη περίοδο για τον Δικέφαλο, αυτό το ματς ήταν μία παγίδα σαν… της Λάρισας. Εκεί ο ΠΑΟΚ την «πάτησε». Απόψε ήταν πολύ-πολύ πιο σοβαρός και έτοιμος σε όλα τα επίπεδα…

Δεν μπορεί… Κάπου θα τελειώσει η κακοδαιμονία του Δικεφάλου. Έρχεται η ώρα να παίξει πλήρης ή σχεδόν πλήρης, όχι βέβαια με 7-8-10 απουσίες όπως τις τελευταίες εβδομάδες που μόνο με… τον Άγιαξ και την Μπενφίκα δεν έχει αναμετρηθεί. Περνάνε όμως όλα αυτά… Ο ΠΑΟΚ μένει όρθιος κι απόψε μπορεί να αισθάνεται πολύ-πολύ καλύτερα βλέποντας και την απόδοση της ομάδας, την σοβαρότητά της, φυσικά και τον βαθμολογικό πίνακα. Εκεί είναι όλο το ζουμί…

Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ποιος είναι ο ΠΑΟΚ όταν παίζει σχετικά πλήρης και όχι με τη μισή ομάδα έξω από το γήπεδο. Όλη η Ελλάδα το είδε στα 11 ντέρμπι πρωταθλήματος και κυπέλλου με τον Δικέφαλο να έχει εφτά νίκες και μόνο μία ήττα. Η Ελλάδα που… αλλιώς μπορεί να υπολόγιζε τη βαθμολογία για το φινάλε της κανονικής περιόδου και από σήμερα αλλιώς «πάνε» τα δεδομένα υπέρ του ΠΑΟΚ.

Στους 53 οι άλλοι δύο που έχουν χάσει από τον ΠΑΟΚ φέτος, στους 50 η ομάδα του Λουτσέσκου και με ένα ματς λιγότερα την Τετάρτη στο γήπεδο που χρησιμοποιεί η Κηφισιά. Ένα ματς που ξέρει καλά ο ΠΑΟΚ ότι θα το… περιμένει όλη η Ελλάδα μπας και μείνει πίσω, μπας και δεν τα καταφέρει για να φθάσει τους άλλους στην κορυφή, σε αυτή την τελική ευθεία της κανονικής περιόδου. Εφόσον ο Δικέφαλος τα καταφέρει και την Τετάρτη, θα είναι εκεί! Μαζί τους κι ας έπαιζε με τους πάντες μισός εδώ και αρκετές εβδομάδες! Εκεί που δεν το περίμεναν θα τον δουν και πάλι εκεί μαζί τους. Τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που έχει αποδείξει ότι είναι ανώτερος από όλους στην Ελλάδα. Πολλές... Πάρα πολλές οι αποδείξεις στη διάρκεια της φετινής σεζόν.

ΟΙ 18-3 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΗ

Ήταν φανερό ότι και η ομάδα και το γήπεδο γνώριζαν πόσο κρίσιμο ήταν το αποψινό ματς. Φάνηκε σε πολλές στιγμές ότι όλοι μαζί είχαν συνείδηση της κατάστασης μετά από αυτή την περίοδο και με τόσους απόντες.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά, προηγήθηκε νωρίς και πάλι με τον έβδομο μεσοεπιθετικό του (Χατσίδη) που έγινε πρώτος αφού όλοι οι άλλοι έλειπαν, σε γκολ πολύτιμο για τη βραδιά σε αυτές τις συνθήκες. Μετά το 20΄ η απόδοση των ασπρόμαυρων με την πολύ ωραία επετειακή φανέλα των 100 χρόνων έπεσε, κάτι που διήρκησε μέχρι το 60-65΄. Επιτέλους έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, μπήκε και ο Ιβανούσετς, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ποιότητά του, η μια φάση διαδέχονταν την άλλη στην επίθεση, ενώ πίσω δεν υπήρχε η παραμικρή στιγμή για τον αδύναμο Αστέρα που -κατά κάποιο τρόπο-δικαιολόγησε τη θέση του στον πίνακα. Οι 18-3 τελικές τα «λένε» όλα.

Το 2-0 ήρθε από εξαιρετική ενέργεια του φορμαρισμένου Ζαφείρη. Έκλεψε έβγαλε την πάσα-κλειδί και ο Μύθου έδωσε το γκολ στον Ζίβκοβιτς, τον πρώτο που καταλάβαινε την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Άψογος ήταν ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο σοβαρότητας και με αυτή την αυτοπεποίθηση πάει για το ματς με τη Κηφισιά που ξέρει καλά πόσες δυσκολίες θα βρει απέναντί του. Όσες και στη Λάρισα…

Ένας ΠΑΟΚ με δεκάρι στο 10 επιτέλους. Αν είναι δυνατόν… Πόσο διαφορετική ομάδα είναι, είτε με τον Ντέλια (πολύ περισσότερο) είτε με άλλον κανονικό μεσοεπιθετικό. Καταλαβαίνουμε ότι σε άλλες συνθήκες, ο Λουτσέσκου δεν θα έβαζε ΠΟΤΕ παίκτη με μία μόνο προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Τώρα όμως όλα είναι αλλιώς… Έρχεται και ο Ντέλιας…

Όπως και ο κανονικός ΠΑΟΚ θα είναι αλλιώς από εδώ και πέρα…Αλλιώς και τα playoffs με τον Παναθηναϊκό μέσα...

* Κάκωση ποδοκνημικής και για τον «σκύλο» από το Λίβερπουλ! Ο Κένι με τα τρεις χιλιάδες και… βάλε λεπτά ατύχησε και θα δούμε αύριο πόσο ακριβώς μένει έξω. Στο Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει όλο το βασικό του κορμό, άρα και τον Μεϊτέ, φυσικά και τον Τάισον. Θα τα καταφέρει;