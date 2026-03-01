Ο Κένι ταλαιπωρείται από κάκωση μετά τον αγώνα με τον Αστέρα και μένει να φανεί εάν θα προλάβει το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ της επόμενης Κυριακής.

Κάκωση ποδοκνημικης έχει ο Κένι, που θα κανει εξετάσεις την Δευτέρα ή την Τρίτη. Μένει να διαπιστωθεί εάν θα είναι ΟΚ για την ομάδα του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού και των επόμενων υποχρεώσεων του Δικεφάλου του Βορρά. Από την άλλη ο Γερεμέγεφ ζήτησε αλλαγή γιατί ένιωσε βαρύ το πόδι του.

Ο Κένι έγινε αλλαγή στον αγώνα με τον Αστέρα στο 87'. Από την άλλη ο Γερεμέγεφ βγήκε στο 87' για να μπει ο Μύθου.