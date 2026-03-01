Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Αστέρα Aktor.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον ΠΑΟΚ ν' ανοίγει νωρίς το σκορ, αλλά να μην καθαρίζει το ματς. Το έκανε στο φινάλε κι επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον Αστέρα Aktor. Ο τεχνικός του Δικεφάλου μετά το ματς στάθηκε στο βαρύ πρόγραμμα και τις απουσίες.

«Καταρχάς, η ομάδα έκανε εμφάνιση υψηλού επιπέδου, με πολλή ενέργεια σε μια περίοδο που το πρόγραμμα δεν μας το επιτρέπει αυτό. Με πολλές απουσίες και προβλήματα που έχουμε. Όταν είδα πως δεν έρχεται το δεύτερο γκολ, πίεσα τους παίκτες μου, καθώς μπορεί να δεχτείς κάποιο τέρμα και να χάσεις βαθμούς. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, το σκορ μας αδικεί.

Το πρόγραμμα δεν μας ευνοεί, γιατί παίζουμε μεσοβδόμαδα με την Κηφισιά, πριν τον Ολυμπιακό. Ακολούθως, θα έρθει η κανονικότητα».

Ο τεχνικός του Αστέρα Μίλαν Ράσταβατς τόνισε:

«Πιστεύω ότι η είσοδός μας στο ματς δεν ήταν καλή. Ύστερα από λίγο καταφέραμε να το ελέγξουμε. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να βάλουμε πίεση στον ΠΑΟΚ και να ισορροπήσουμε το ματς. Σε κάποιον βαθμό το καταφέραμε.

Από μία πλευρά είναι μια εμφάνιση που μας κάνει να πιστεύουμε για το μέλλον μας. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει 2-0 με την ποιότητά του. Κρατάω ότι παλεύουμε όλοι μαζί. Τα τρεξίματά μας και τις επιθετικές μας προσπάθειες».