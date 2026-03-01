Τεράστια ουρά στη μπουτίκ του ΠΑΟΚ για μία φανέλα των 100 ετών.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ενθουσιάστηκε με τη νέα φανέλα για τα 100 χρόνια και στην μπουτίκ της ομάδας στην Τούμπα έχει σχηματιστεί ουρά εκατοντάδων μέτρων.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Τα χρώματα μας. Οι ρίγες μας. Από γενιά σε γενιά. Μία ομάδα, μία φανέλα. Η φανέλα του αιώνα είναι εδώ.

100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανέλες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής. Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρωί της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ. Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η ουρά έξω από την μπουτίκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την επετειακή φανέλα της ομάδας



Η διάθεση ξεκίνησε από τις 16:00 και στη διάθεση του κόσμου υπάρχουν 2026 φανέλες μακρυμάνικες



Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την επετειακή φανέλα στον αγώνα κόντρα σε Αστέρα Aktor#paokfc pic.twitter.com/hjC56kQoDx — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026



