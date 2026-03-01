Ο Φελίπε Ρέλβας ισοφάρισε για την ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό του ματς με τον Βόλο και «έσωσε», έστω, τον βαθμό.

Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ έκαναν το Πανθεσσαλικό Στάδιο... Νέα Φιλαδέλφεια για να στηρίξουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτες κόντρα στον Βόλο και ο Δικέφαλος «αρνήθηκε» να χάσει μπροστά τους!

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δις, η Ένωση είχε ακυρωθέν γκολ και δυο δοκάρια, όμως στην τελευταία φάση του ματς βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και μάλιστα ήταν... γκολαρα.

Στο 90-8' έπειτα από κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος έπιασε φανταστικό σουτ και τίναξε τα δίχτυα του Σιαμπάνη για το τελικό 2-2, με τους παίκτες του Βόλου να μην κάνουν καν σέντρα.

Με αυτό το αποτέλεσμα ΑΕΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, ενώ εάν ο ΠΑΟΚ νικήσει Αστέρα AKTOR και Κηφισά θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία.