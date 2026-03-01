Ο κόσμος της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν ξανά στο πλευρό του, όπως φάνηκε και μετά το 1-2 στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Τέσσερις και πλέον χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν στις Σέρρες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκε ξανά στο κάλεσμα της ομάδας και την στήριξε με όλες του τις δυνάμεις. Μετά το τέλος του 1-2 στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (με τα 2 γκολ του Ελ Καμπί και το 1 του Ντε Μάρκο) οι φίλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν και χειροκρότησαν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Δείτε το video του Gazzetta.