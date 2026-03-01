Ολυμπιακός: Το video του Gazzetta από την αποθέωση στις Σέρρες
Τέσσερις και πλέον χιλιάδες φίλοι των Πειραιωτών βρέθηκαν στις Σέρρες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκε ξανά στο κάλεσμα της ομάδας και την στήριξε με όλες του τις δυνάμεις. Μετά το τέλος του 1-2 στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (με τα 2 γκολ του Ελ Καμπί και το 1 του Ντε Μάρκο) οι φίλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν και χειροκρότησαν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Δείτε το video του Gazzetta.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγύρισαν τη νίκη επί του Πανσερραϊκου μαζί με τον κόσμο στις Σέρρες#olympiacosfc pic.twitter.com/1okSeA70lW— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026
