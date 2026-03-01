Βόλος - ΑΕΚ: «Σφαγή, ντροπή Τσιμεντερίδη»
Η ανακοίνωση του Βόλου στο ημίχρονο για τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη στο ματς με την ΑΕΚ.
Η ΠΑΕ Βόλος στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Σταύρου Τσιμεντερίδη και ανέφερε ότι είναι ντροπιαστική.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «"Σφαγή" του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.
Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.
Ντροπή και μόνο ντροπή».
