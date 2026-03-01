Η ανακοίνωση του Βόλου στο ημίχρονο για τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη στο ματς με την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Βόλος στο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία του Σταύρου Τσιμεντερίδη και ανέφερε ότι είναι ντροπιαστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «"Σφαγή" του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.

Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.

Ντροπή και μόνο ντροπή».