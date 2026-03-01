Η ΑΕΚ ισοφάρισε στην αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη στο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα στο 34'.

Ο Βόλος μπορεί να προηγήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ στο κατάμεστο από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε μέσα σε διάστημα 20 λεπτών.

Στο 34ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα «ανέβασε» τον Ραζβάν Μαρίν από τα δεξιά, ο Ρουμάνος χαφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπάρναμπας Βάρκγα με κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-1, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δεινότητα του στον αέρα.

Ο Μαρίν έφτασε τις 8 ασίστ σε 36 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων οι 7 στη Stoiximan Super League, ενώ «killer» Βάργκα έφτασε τα 4 γκολ σε 8 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ πίεσε μέχρι το φινάλε της ανάπαυλας, όμως το 1-1 έμεινε μέχρι το ημίχρονο.