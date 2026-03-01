Βόλος - ΑΕΚ: Ανίκητος Βάργκα στον αέρα, ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στο Πανθεσσαλικό
Ο Βόλος μπορεί να προηγήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ στο κατάμεστο από Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε μέσα σε διάστημα 20 λεπτών.
Στο 34ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα «ανέβασε» τον Ραζβάν Μαρίν από τα δεξιά, ο Ρουμάνος χαφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπάρναμπας Βάρκγα με κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-1, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δεινότητα του στον αέρα.
Ο Μαρίν έφτασε τις 8 ασίστ σε 36 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων οι 7 στη Stoiximan Super League, ενώ «killer» Βάργκα έφτασε τα 4 γκολ σε 8 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η ΑΕΚ πίεσε μέχρι το φινάλε της ανάπαυλας, όμως το 1-1 έμεινε μέχρι το ημίχρονο.
