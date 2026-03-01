Βόλος – ΑΕΚ: Κατέβηκε η ανακοίνωση κατά του Τσιμεντερίδη
Ο Βόλος κατάφερε να πάρει σημαντικό βαθμό στο ματς με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, σε μια αναμέτρηση στην οποία οι Βολιώτες ισοφαρίστηκαν στην τελευταία φάση και των καθυστερήσεων. Η ομάδα της Μαγνησίας στο ημίχρονο είχε ανεβάσει ανακοίνωση κατά του διαιτητή του αγώνα, Σταύρου Τσιμεντερίδη αναφέροντας τα εξής: «"Σφαγή" του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.
Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου. Ντροπή και μόνο ντροπή».
Ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα η ανακοίνωση κατέβηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας με τον Βόλο με ενημέρωσή του να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκ παραδρομής ανέβηκε στο σάιτ της ΠΑΕ ανακοίνωση κατά του διαιτητή Τσιμεντερίδη η οποία δεν απηχεί την άποψη και το πνεύμα της διοίκησης της ΠΑΕ Βόλος».
