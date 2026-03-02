Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει ο κανονισμός για τα δύο πέναλτι του Βόλος-ΑΕΚ από τους Μπουζούκη και Πήλιο.

Το χθεσινό Βόλος-ΑΕΚ, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα για τις αποφάσεις του Σταύρου Τσιμεντερίδη και των βοηθών του. Δύο από αυτές (σ.σ καθώς υπήρχαν αρκετές για τις οποίες διαμαρτύρεται η Ένωση) ήταν τα πέναλτι με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπουζούκη και Σταύρο Πήλιο. Το ένα ήταν υπέρ των «κιτρινόμαυρων», το οποίο ο διαιτητής της αναμέτρησης το πήρε πίσω με την βοήθεια του VAR και το δεύτερο κατά τους, πάλι με τον ίδιο τρόπο.

Τι όμως αναφέρουν οι κανονισμοί για αυτές τις δύο περιπτώσεις;

Το χέρι του Μπουζούκη

Για την φάση του 46ου λεπτού και το χέρι του Γιάννη Μπουζούκη, ο κανονισμός δεν αναφέρεται ξεκάθαρα σε χέρι στήριξης, αλλά το αφήνει να εννοηθεί.

«Θεωρείται ότι ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, όταν η θέση του χεριού/ βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση».

Το χέρι του Πήλιου

Όσον αφορά τώρα την φάση του με το χέρι του Σταύρου Πήλιου, με το οποίο έγινε το 2-1 υπέρ του Βόλου, ο κανονισμός μεταξύ άλλων αναφέρει: «Για τους σκοπούς του ορισμού των παραπτωμάτων παιξίματος της μπάλας με το χέρι, το ανώτερο όριο του βραχίονα θα θεωρείται το κάτω μέρος της μασχάλης. Δεν συνιστά παράβαση κάθε επαφή του χεριού/βραχίονα ενός παίκτη με την μπάλα.

Πρόκειται για παράπτωμα όταν ο παίκτης: αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, για παράδειγμα κινεί το χέρι/βραχίονα προς την μπάλα αγγίζει την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του κατά τρόπο που αυτό να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Θεωρείται ότι ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, όταν η θέση του χεριού/ βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση. Ο παίκτης, έχοντας το χέρι/ βραχίονά του σε τέτοια θέση, διακινδυνεύει/ παίρνει το ρίσκο να ακουμπήσει η μπάλα το χέρι/τον βραχίονά του και να καταλογιστεί παράβαση.»

Μάλιστα, για το ποιο σημείο του χεριού αν βρει η μπάλα, ορίζεται ως παράβαση, έχει την παρακάτω φωτογραφία.

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε πως για την φάση του Πήλιου, η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στον Βίντα την ώρα που γίνεται η σέντρα από αριστερά, πριν η μπάλα καταλήξει στον αμυντικό της Ένωσης.