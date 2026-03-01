Βόλος - ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης ανακάλεσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, αποβλήθηκαν Ναλιτζής - Νίκολιτς
Με διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΚ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αγώνα με τον Βόλο (1-1) στο κατάμεστο από 20.000 Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι υπέρ του Δικεφάλου για χέρι του Μπουζούκη, όμως ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος παρενέβη και τον κάλεσε για on-field review.
Ο ρεφ από την Κοζάνη ανακάλεσε την απόφαση του, καθώς έκρινε πως η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Έλληνα χαφ, προκαλώντας την αντίδραση των φιλοξενούμενων.
Χαρακτηριστικό πως ο Λούκα Γιόβτς είδε κίτρινη, ενώ αποβλήθηκαν τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο team manager Δημήτρης Ναλιτζής.
Επόμενο ματς του Δικεφάλου είναι με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Σέρβος κόουτς δεν θα καθίσει στον πάγκο του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.