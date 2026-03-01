Βόλος - ΑΕΚ: Ο Τσιμεντερίδης ανακάλεσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη, αποβλήθηκαν Ναλιτζής - Νίκολιτς

Βασίλης Μπαλατσός
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης ανακάλεσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Βόλο έπειτα από παρέμβαση του VAR. Αποβλήθηκαν Νίκολιτς - Ναλιτζής.

Με διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΚ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του αγώνα με τον Βόλο (1-1) στο κατάμεστο από 20.000 Ενωσίτες Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι υπέρ του Δικεφάλου για χέρι του Μπουζούκη, όμως ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος παρενέβη και τον κάλεσε για on-field review.

Ο ρεφ από την Κοζάνη ανακάλεσε την απόφαση του, καθώς έκρινε πως η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Έλληνα χαφ, προκαλώντας την αντίδραση των φιλοξενούμενων.

Χαρακτηριστικό πως ο Λούκα Γιόβτς είδε κίτρινη, ενώ αποβλήθηκαν τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο team manager Δημήτρης Ναλιτζής.

 

Επόμενο ματς του Δικεφάλου είναι με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Σέρβος κόουτς δεν θα καθίσει στον πάγκο του.

image
image
image
image
image
image
     

