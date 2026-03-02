Βόλος για Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ πράγματι αδικήθηκε σε άλλα ματς αλλά τώρα εμείς αδικηθήκαμε κατάφωρα»

Ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωσε σχετικά με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ γλύτωσε την ήττα από τον Βόλο στην εκπνοή του ματς χάρη στο γκολ του Ρέλβας και έφυγε από το Πανθεσσαλικό με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), με τον Μάρκο Νίκολιτς να αναφέρεται στο κομμάτι της διαιτησίας σε δηλώσεις του μετά το ματς.

Η ομάδα της Μαγνησίας έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τη φιλοξενία στους οπαδούς της ΑΕΚ, αναφέροντας ότι όλα κύλησαν ομαλά ωστόσο στάθηκε στις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή και τόνισε ότι αν μία ομάδα αδικήθηκε στο ματς, αυτή ήταν ο Βόλος.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εταιρία Security για τον αποτελεσματικό τρόπο που χειρίστηκαν την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση του μεγάλο πλήθους των φιλάθλων στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Ένα μπράβο σε όλους.

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες του, κατά τα άλλα συμπαθούς, προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα».