Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρήκε ξανά δίχτυα για τον Ολυμπιακό (με γκολ στο 60' και το 70') για το τελικό 2-1 του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί , έβαλε 2 τέρματα. Ένα στο 60ό λεπτό και ένα στο 70' για το 0-2 που έγινε μετά 1-2 από το γκολ του Ντε Μάρκο στο 82'. Δείτε πιο κάτω τα γκολ και τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα με τους Ροντινέϊ και Ζέλσον να έχουν από μία ασίστ.