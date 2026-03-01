Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights της νίκης των Πειραιωτών
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρήκε ξανά δίχτυα για τον Ολυμπιακό (με γκολ στο 60' και το 70') για το τελικό 2-1 του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.
Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, έβαλε 2 τέρματα. Ένα στο 60ό λεπτό και ένα στο 70' για το 0-2 που έγινε μετά 1-2 από το γκολ του Ντε Μάρκο στο 82'. Δείτε πιο κάτω τα γκολ και τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα με τους Ροντινέϊ και Ζέλσον να έχουν από μία ασίστ.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
