Ο Βόλος στο 14' έκανε το 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ με σκόρερ τον Κόμπα.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη φάση στο ματς, αλλά ο Βόλος άνοιξε το σκορ.

Στο 2' σε γύρισμα του Ρότα από δεξιά, το πλασέ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 5' το δεξί πλασέ του Ουρτάδο εντός περιοχής ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο Στρακόσα.

Στο 14', όμως, έγινε το 1-0. Ο Ρότα απομάκρυνε πάνω στον Κόμπα, ο Ουρτάδο εκτέλεσε με το δεξί από πλάγια αριστερά, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Κόμπα πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0

Το γκολ του Βόλου