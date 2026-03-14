Βόλος: Χωρίς Τζόκα κόντρα στην Κηφισιά
Ο Βόλος κοντράρεται την Κυριακή (15/3) εκτός έδρας με την Κηφισιά, με τους κυανέρυθρους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι στη Νίκαια.
Ο τεχνικός του Βόλου, Κώστας Μπράτσος έχει μια απουσία καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τζόκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.
