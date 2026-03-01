Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο δευτερολέπτων με την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Όσο η σεζόν προχωράει για τον Παναθηναϊκό, τόσο αυτό συμβαίνει και αναφορικά με το νέο γήπεδο της ομάδας στην περιοχή του Βοτανικού.

Το όραμα των ανθρώπων του «Τριφυλλιού» σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, έτσι ώστε το νέο «σπίτι» της ομάδας να είναι έτοιμο όσο το δυνατόν συντομότερα.

Παρά τα διάφορα που ανά καιρούς δημοσιεύονται περί αργοπορίας, η «πράσινη» ΠΑΕ αποφάσισε να αναρτήσει ένα βίντεο δευτερολέπτων στο YouTube, μέσα από το οποίο φαίνεται η τωρινή μορφή του γηπέδου που όταν έρθει η ώρα, θα στεγάζει με αισιοδοξία τα όνειρα όλων όσων είναι κοντά στην ομάδα.