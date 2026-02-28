Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0: Τα highlights του αγώνα
Η Κηφισιά πήρε τεράστια νίκη με 1-0 κόντρα στον Λεβαδειακό κι έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της. Αντίθετα, οι Βοιωτοί έχασαν έδαφος στην προσπάθεια να τερματίσουν στην τέταρτη θέση.
Το γκολ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έκρινε και την αναμέτρηση σημείωσε στο 13' ο Πόκορνι με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Πόμπο.
Ο Λεβαδειακός είχε ορισμένες φάσεις έως το φινάλε, η Κηφισιά επίσης είχε τις δικές της στιγμές, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.
Τα highlights του αγώνα
