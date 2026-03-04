Ο ΠΑΟΚ ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο στον αγώνα με την Κηφισιά και έγινε αναγκαστική αλλαγή, λίγες μέρες πριν τον Ολυμπιακό.

Νέος «πονοκέφαλος» για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης ξεκίνησε βασικός στον αγώνα με την Κηφισιά στην Νεάπολη, όμως αντικαταστάθηκε πριν το ημίχρονο, λόγω τραυματισμού.

Στο 17ο λεπτό ο διεθνής φορ τραυματίστηκε σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Ράμιρεζ, δεν κατάφερε να συνεχίσει και στο 23ο λεπτό άφησε τη θέση του στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος λίγο αργότερα άνοιξε το σκορ με εύστοχο πέναλτι.

Ο Κρητικός επιθετικός δεν έκρυψε την απογοήτευση του και μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, την ερχόμενη Κυριακή.

Θυμίζουμε πως στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται και τα ονόματα των Τάισον, Μεϊτέ, Κένι, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Παβλένκα και Λόβρεν. Μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες εάν ο Λουτσέσκου θα έχει επιστροφές ενόψει Φαλήρου.