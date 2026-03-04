Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Κηφισιά στη Νίκαια. Ο Θεοδωρίδης με τραγικό λάθος έκανε πέναλτι και ο Γερεμέγεφ το εκτέλεσε κάνοντας το 0-1.

Δύο λεπτά μετά την συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου του αγώνα της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ και οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 32' και μετά από εκτέλεση φάουλ του Ζαφείρη ο Θεοδωρίδης έκανε τραγικό λάθος βρίσκοντας την μπάλα με το χέρι με τον Φωτιά να δίνει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Γερεμέγεφ κάνοντας το 0-1 για τους Θεσσαλονικείς.