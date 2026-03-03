Η αποστολή της Κηφισιάς για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη (4/3, 20:00). O λόγος των απουσιών.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον εξ αναβολής αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Νίκαια. Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες.

Καταρχάς, δηλωμένοι εδώ και... δύο μήνες για να εκτίσουν σε αυτό το ματς ήταν οι Λούκας Βιγιαφάνιες και Γιάκουμπ Πόκορνι, οι οποίοι είχαν δηλωθεί πριν αναβληθεί το παιχνίδι, λόγω του δικαιώματος που είχε ασκήσει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Έκτοτε στο ποινολόγιο μπήκαν οι Νταβίντ Σιμόν, Ρούμπεν Πέρεθ και Τόλης Χριστόπουλος, (ο πρώτος συμπλήρωσε με τον Άρη, οι άλλοι δύο με τον Λεβαδειακό) και ο Αργεντινός κόουτς επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες τους στο ματς με τους Θεσσαλονικείς, ώστε να είναι διαθέσιμοι στους... τελικούς με ομάδες ίδιων στόχων, όπως ο Παναιτωλικός και ο Βόλος.

Αξιοσημείωτο, πως στο πρόσφατο ματς με τον Λεβαδειακό συμπλήρωσε κάρτες και ο Έμπο, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας κόντρα στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο «Σέμπα» επέλεξε να... σπάσει τα ματς που θα στερηθεί τα «εξάρια» του, με τον Ισπανό να δηλώνεται κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον Νιγηριανό στο ματς με την Ένωση.

Όσον αφορά τον... κίτρινο πυρετό στην Κηφισιά, στο όριο καρτών είναι οι Τζέρεμι Αντόνισε, Χόρχε Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα και Λαζάρ Αμανί.

Από εκεί και πέρα, εκτός είναι ο γνωστός τραυματίας Λουτσιάνο Μαϊντάνα, ο Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος χτύπησε στον αστράγαλο στο ματς με τον Άρη και «τρέχει» για Αγρίνιο, ενώ εκτός για λόγους διαχείρισης έμεινε ο Τσε Νούνελι, ώστε να είναι στο 100% για το... εξάποντο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Λάμψιας, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Θεοδοωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Λίγδας, Πατήρας, Μούσιολικ, Ταβάρες, Μίγιτς