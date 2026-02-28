Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει διαθέσιμους με τον Αστέρα Aktor τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Μύθου, ερωτηματικό για Κωνσταντέλια. Εκτός Μεϊτέ, Τάισον.

Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό στο Europa League από τη Θέλτα, στρέφει όλη του την προσοχή στο πρωτάθλημα που είναι και ο μεγάλος του στόχος.

Ο Δικέφαλος μετά τις ισοπαλίες με Άρη, ΑΕΚ και ΑΕΛ Novibet θέλει κόντρα στον Αστέρα Aktor, στην Τούμπα, να επιστρέψει στις νίκες και να τονώσει την ψυχολογία του, αλλά και να πλησιάσει την κορυφή, αν υπάρξουν απώλειες γι' ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Το ευχάριστο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ότι αρχίζει να μετράει επιστροφές. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ήταν τιμωρημένος και δνε έπαιξε με τη Θέλτα, πήρε ανάσες και θα είναι στην ενδεκάδα. Στην αποστολή θα είναι ακόμα ο Λούκα Ιβανούσετς, έπειτα από δύο και πλέον μήνες.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός τελευταία φορά έπαιξε αλλαγή με τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Έκτοτε, έμεινε εκτός λόγω προβλήματος στο πέλμα. Στην αποστολή θα είναι και ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τον άφησε εκτός με τη Θέλτα.

Το ερωτηματικό είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ προπονείται κανονικά μετά τη θλάση που υπέστη, αλλά είναι άγνωστο αν ο Λουτσέσκου θα τον πάρει στην αποστολή θα τον αφήσει για το ματς με την Κηφισιά την ερχόμενη Τετάρτη.

Σίγουρα εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Παβλένκα, Λόβρεν θα γίνει προσπάθεια να είναι όλοι έτοιμοι για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 8 Μαρτίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ για την προετοιμασία του αγώνα με τους Αρκάδες: «Το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώθηκε, ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας θα απασχολήσει όταν έρθει η ώρα και πλέον όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, με το παιχνίδι κόντρα στον Asteras AKTOR να είναι στο μυαλό όλων με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία πρόβα πριν τη μάχη με τους Αρκάδες περιελάμβανε δουλειά στις τελευταίας τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα στην Τούμπα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς και Ανέστης Μύθου προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα. Οι Δημήτρης Πέλκας, Ντέγιαν Λόβρεν, Τάισον και Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό στο πρόγραμμα στο γήπεδο. Τέλος, οι Γίρι Παβλένκα και Σουαλιό Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία».