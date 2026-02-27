O Δήμος Θεσσαλονίκης θα ανακηρύξει επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη μαζί με άλλες προσωπικότητες για την επιχειρηματική και κοινωνική προσφορά τους.

Σε μια ξεχωριστή και άκρως συμβολική κίνηση θα προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που θα ανακηρύξει τον Ιβάν Σαββίδη, επίτιμο δημότη για την επιχειρηματική και κοινωνική προσφορά του στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Ο ομογενής επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα λάβει την συγκεκριμένη τιμητική διάκριση κάτι που θα συμβεί και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρά και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εισήγηση που θα έρθει προς ψήφιση την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, «ο δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να τιμά προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό και τις τέχνες, στην επιστήμη και την εκπαίδευση, στην κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό, στον αθλητισμό και την προβολή της πόλης μας διεθνώς».