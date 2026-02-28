Ο Ηρακλής έκανε στάση στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων.

Ο Ηρακλής γιορτάζει την επιστροφή του στη Super League, έπειτα από 9 χρόνια.

Ο γηραιός ταλαιπωρήθηκε, αλλά πλέον γυρίζει εκεί που ανήκει. Με τη νίκη επί της Αναγέννησης στην Καρδίτσα, με το γκολ του Κούστα, εξασφάλισε την άνοδο και η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται θερμή υποδοχή.

Ο Ηρακλής, ωστόσο, έκανε μία στάση στο σημείο των Τεμπών, που έγινε η τραγωδία. Οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και στελέχη του συλλόγου άφησαν λουλούδια στο μνημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ σε ανάρτησή της, που συνοδεύεται από βίντεο: «Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την επάνοδο μας στη Superleague, η καρδιά μας σταμάτησε για μια στιγμή.

Στάση στο μνημείο των Τεμπών, για να τιμήσουμε, να θυμηθούμε, να σεβαστούμε τις ζωές που χάθηκαν.

Ο αθλητισμός ενώνει, η μνήμη μας κρατά ανθρώπους και οι αξίες ζωντανούς».