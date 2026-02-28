Παίκτες και οπαδοί του Ηρακλή πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μαθηματική άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία μετά το διπλό στην Καρδίτσα.

Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από εννιά χρόνια στη Stoiximan Super League με το διπλό (0-1) επί της Αναγέννησης στην Καρδίτσα και μετά το τέλος του ματς οι παίκτες του «Γηραιού» πανηγύρισαν έξαλλα την άνοδο!

Οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή έγιναν ένα... κουβάρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μετά πήγαν στους οπαδούς τους που είχαν ταξιδέψει στην Καρδίτσα και το χάρηκαν μαζί τους, πετώντας φανέλες στην εξέδρα.

Εκεί ήταν και ο ισχυρός άνδρας του «Γηραιού», Παναγιώτης Μονεμβασιώτης που ήταν εμφανώς χαρούμενος για την επιτυχία της ομάδας, ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν από τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Ο σκόρερ του τέρματος που σφράγισε την άνοδο του Ηρακλή, ο Κρίστιαν Κούστα τόνισε: «Η ομάδα το είχε ανάγκη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η ομάδα πήρε αυτό που της αξίζει. Ανυπομονούσα όπως όλοι να γυρίσει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία».

Από την πλευρά του ο Αμρ Ουάρντα ανέφερε: «Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα Πρέπει να είναι στη Super League. Ευχαριστώ τον κόουτς, τον πρόεδρο και τον κόσμο. Είμαι χαρούμενος εδώ. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Έχουμε τον καλύτερο πρόεδρο, όλοι βοηθάνε την ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Ηρακλής είναι η πιο παλιά ομάδα της Ελλάδας, έχει ωραίο κόσμο και πάντα ο Ηρακλής θα είναι εδώ. Ο στόχος είναι να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια».

Ο Βασίλης Βιτλής υπογράμμισε: «Είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ομάδα. επιστρέφει στη φυσική της θέση μετά από εννιά χρόνια. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που καταφέραμε αυτή την άνοδο. Είναι μεγάλη τιμή για μας που είμαστε μέλος αυτής; της επιτυχίας. Δύσκολες στιγμές υπήρξαν, αλλά ποτέ αμφιβολία. Με πίστη ως το τέλος καταφέραμε να πάρουμε αυτό που αξίζαμε, την άνοδο».