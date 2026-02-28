Αποθέωση για Μονεμβασιώτη στα αποδυτήρια του Ηρακλή: «Είναι τρελός ο πρόεδρος»

Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας μετά την άνοδο.

Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League και η γιορτή συνεχίστηκε μετά τον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του γηπέδου της Καρδίτσας.

Εκεί βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης που πανηγύρισε με τους παίκτες την επιστροφή του «Γηραιού».

Οι άνθρωποι του Ηρακλή αποθέωσαν τον Μονεμβασιώτη φωνάζοντας το «είναι τρελός ο πρόεδρος».

Νωρίτερα με δηλώσεις του στην κάμερα του Action24 ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή τόνισε: Η ομάδα αυτή που έχει βασανιστεί πολύ γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Τα όνειρα είναι να χαρεί ο κόσμος του Ηρακλή».