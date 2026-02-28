Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα για τη νίκη του ΟΦΗ επί της ΑΕΛ Novibet και το μήνυμα για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην άνετη νίκη του ΟΦΗ με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο διεθνής επιθετικός μετά το ματς μίλησε για τους τρεις βαθμούς, αλλά και για την τραγωδία των Τεμπών.

Αναλυτικά όσα είπε: «Από την αρχή θέλαμε να επιβληθούμε και να βάλουμε γρήγορο γκολ για να πάρουμε ψυχολογία και να παίξουμε αυτό που πρέπει και μπορούμε. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, τα καταφέραμε και παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για τα Τέμπη σχολίασε: «Είναι μεγάλος πόνος τα Τέμπη για όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον για τις οικογένειες. Δίνω δύναμη στις οικογένειες. Πρέπει να προχωρήσουν και να μάχονται ταυτόχρονα για το δίκιο».