Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών μετά την άνετη επικράτηση του ΟΦΗ επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο Χρήστος Κόντης έστειλε το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 συνανθρώπους μας που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση των τρένων πριν από τρία χρόνια.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ μίλησε για την άνετη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΛ Novibet, αλλά ρωτήθηκε και για τη θλιβερή επέτειο. Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, κάναμε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε δυνατά, θέλαμε πολύ το ματς και είχαμε πειστική εμφάνιση για 45 λεπτά. Στο δεύτερο πιο πολύ διαχειριστήκαμε το ματς. Είχαμε κάποια θέματα με τα χαφ που έπρεπε να τα δούμε στη διάρκεια του αγώνα. Όταν έπρεπε να πιέσουμε το κάναμε και είχαμε καλές επιλογές στην επίθεση».

Σ' ερώτηση στη συνέχεια για τα Τέμπη ο Κόντης απάντησε: «Πραγματικά είναι ένα απίστευτο γεγονός. Όσα χρόνια κι αν περάσουν οι γονείς δεν θα το ξεπεράσουν.

Είναι σημαντικό να έχουν μία απόφαση οι άνθρωποι, να πάρουν αυτό που τους αξίζει και χρειάζονται. Η δικαιοσύνη να πάρει μία απόφαση. Είμαστε όλοι κοντά στον αγώνα τους, στην προσπάθειά τους κι εύχομαι να μην ζήσουμε ξανά τέτοιες στιγμές».

Οι οπαδοί του ΟΦΗ και της ΑΕΛ παράλληλα ανάρτησαν πανό για τα Τέμπη. «Είμαστε άνθρωποι στην εποχή των αριθμών, ένα ακόμα καντηλάκι στην στροφή των Τεμπών».