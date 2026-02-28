Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet 3-0.

Ο ΟΦΗ με πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, νίκησε άνετα την ΑΕΛ Novibet με 3-0.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά και στο στο 3' άνοιξαν το σκορ. Ο Κωστούλας έκανε την μπαλιά, ο Φούντας βγήκε στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Φερίγκρα, πλάσαρε με το δεξί τον Μελίσσα κι έκανε το 1-0.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι βυσσινί, ήρθε και το 2-0 στο 7'. Ο Κωστούλας από δεξιά έδωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός εντός περιοχής έκανε την πάσα, ο Φούντας τρύπωσε και με δεξί πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής έγραψε το 2-0.

Στο 56' ο φοβερός Σαλσέδο πήρε τη μπάλα περιμένοντας στη σέντρα, από αριστερά προχώρησε υπό το βλέμμα του Μπατουμπινσικά, κινήθηκε προς τον άξονα και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στην κλειστή γωνία του Μελίσσα για το 3-0.

Τα highlights του αγώνα