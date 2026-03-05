Αθανασίου στους Galacticos: Το καλύτερο ματς του ΠΑΟ επί Μπενίτεθ - Ζητούμενο η διάρκεια

Στο πολύ καλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ αναφέρεται στους Galacticos ο Νίκος Αθανασίου τονίζοντας πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση επικράτησε με 4-1 του ΟΦΗ για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σε αυτή την εμφάνιση στάθηκε και στους Galacticos ο Νίκος Αθανασίου.

Συγκεκριμένα μετέφερε όλο το ρεπορτάζ από το ματς αυτό επισημαίνοντας το ζητούμενο, που είναι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια για το «τριφύλλι».