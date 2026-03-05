Αθανασίου στους Galacticos: Το καλύτερο ματς του ΠΑΟ επί Μπενίτεθ - Ζητούμενο η διάρκεια
Στο πολύ καλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ αναφέρεται στους Galacticos ο Νίκος Αθανασίου τονίζοντας πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνέχεια.
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση επικράτησε με 4-1 του ΟΦΗ για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σε αυτή την εμφάνιση στάθηκε και στους Galacticos ο Νίκος Αθανασίου.
Συγκεκριμένα μετέφερε όλο το ρεπορτάζ από το ματς αυτό επισημαίνοντας το ζητούμενο, που είναι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια για το «τριφύλλι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.