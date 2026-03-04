Κόντης: «Αν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν»
Ο ΟΦΗ εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο ματς με τον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας την ήττα με 4-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Αν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι όταν δεχόμαστε δύο γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων, κάναμε πολλά δώρα. Δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό που δεν παίξαμε καθόλου ποδόσφαιρο και αν παίζουμε έτσι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε καμία ομάδα.
Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και δεν μπορούμε να διεκδικούμε τον στόχο μας στο 5-8 με τέτοιες εμφανίσεις. Έχουμε πει να πάρουμε 9 βαθμούς με τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια και πιστεύω ότι μπορούμε. Το αξίζουμε αλλά όχι όπως παίξαμε σήμερα»
