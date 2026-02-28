Ο ΟΦΗ προηγείται 2-0 στο 7' της ΑΕΛ Novibet με δύο γκολ του Φούντα.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε εντυπωσιακά και μόλις στο 7' προηγείται 2-0 της ΑΕΛ Novibet με δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα.

Στο 3' ο Κωστούλας έκανε την μπαλιά, ο Φούντας βγήκε στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Φερίγκρα και πλάσαρε με το δεξί τον Μελίσσα για το 1-0.

Το 1-0

Στο 7' πάλι ο εξαιρετικός Κωστούλας, από δεξιά έδωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός εντός περιοχής έκανε την πάσα, ο Φούντας τρύπωσε και με δεξί πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής έγραψε το 2-0!

Το 2-0