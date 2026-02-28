Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανσίσκο Ορτέγα αλλά και τον Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους ενώ νοκ-άουτ έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που ένιωθε ενοχλήσεις.

Αναλυτικά οι «εκλεκτοί» των Πειραιωτών: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.