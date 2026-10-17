Ο Σαντιάγκο Έσε τόνισε ότι υπάρχει πολλή ενέργεια στον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε στις στατικές φάσεις.

Ο Σαντιέγκο Έσε έβαλε τη σφραγίδα του στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού την περασμένη Πέμπτη με 1-0 στο Βελοντρόμ επί της Μαρσέιγ.

Ο 25χρονος Αργεντινός μέσος πέτυχε το γκολ, έπειτα από κομπίνα σε στατική φάση (σ.σ. από το κόρνερ με πάσα του Τσικίνιο στον Ζέλσον) και μίλησε στη Magenta TV για τη δουλειά που γίνεται σ' αυτό το κομμάτι. Με αφορμή και το αυριανό ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, ο χαφ των Πειραιωτών ρωτήθηκε κι αν υπάρχει ενέργεια στην ομάδα, έπειτα από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια και υποστήριξε ότι υπάρχει βενζίνη στο ντεπόζιτο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έσε:

Για τα συνεχόμενα γκολ του Ολυμπιακού από στατικές φάσεις: «Είναι αλήθεια πως δουλεύουμε πολύ στις στατικές φάσεις. Δουλέψαμε πολύ και πριν τον αγώνα με την Μαρσέιγ. Ο προπονητής που ασχολείται με τις στατικές φάσεις πιστεύει πως πολλά παιχνίδια κερδίζονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως είναι κάτι που δίνουμε βαρύτητα.

Στη Μασσαλία δούλεψε και το ίδιο έγινε και σε προηγούμενα παιχνίδια. Η δουλειά είναι πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Αυτή φέρνει τα αποτελέσματα. Πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί και αποτελεσματικοί σε όλα όσα κάνουμε μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά έρχονται με την δουλειά. Ένα από αυτά που δουλέψαμε έφερε τη νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ».

Για την ενέργεια που υπάρχει στην ομάδα μετά από συνεχόμενα απαιτητικά ματς: «Φυσικά και έχουμε ενέργεια, φυσικά και έχουμε βενζίνη στο ντεπόζιτο. Έχουμε μια ομάδα πολύ καλή και με πολύ μεγάλη ποιότητα. Δουλεύουμε πολύ, έχουμε μεγάλες προσδοκίες και όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε για να τα καταφέρουμε.

Είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι διοργανώσεις και προσπαθούμε παντού να νικάμε. Όπου και να παίζουμε, όσο συχνά κι αν παίζουμε θέλουμε να παίζουμε το ίδιο καλά. Καταλαβαίνουμε όλοι την ευθύνη της φανέλας που φοράμε, παλεύουμε για αυτή και θα το κάνουμε ξανά την Κυριακή και σε κάθε παιχνίδι».



